De Laurentiis compra, Maldini ringrazia: ‘scippo’ alla rivale

Un possibile colpo a zero del Napoli libera il giocatore in direzione Milano: grande affare per la società rossonera

Lodato da tutti, anche prima degli straordinari risultati raggiunti in questa prima parte di stagione, il mercato del Napoli vive sempre delle stesse logiche ormai cristallizzate da Giuntoli e De Laurentiis negli ultimi anni. “Nessuno è incedibile” è il motto dei partenopei.

Oltre a Kvaratskhelia e Kim – che, sebbene appena arrivati, hanno già destato l’interesse di tutte le big – ci sono i soliti Zielinski, Meret e Politano nel mirino di parecchi club rivali. In Italia e in Europa. E poi c’è il ‘Chucky’ Lozano, uno che si è ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni di Luciano Spalletti, ma che non ha ancora acquisito lo status di titolare. Proprio la mancanza di un ruolo da vero protagonista potrebbe spingere il messicano – che già aveva manifestato qualche mal di pancia lo scorso anno – a chiedere la cessione. In questo scenario non solo avremmo già la società pronta ad ingaggiarlo, ma anche il sostituto dell’attaccante, che l’abile Giuntoli avrebbe già individuato.

Ribaltone a Napoli, Maldini gongola

Con un passato nel Barcellona, a dire il vero un po’ deludente rispetto alle attese, Adama Traorè è tornato in estate alla base, al Wolverhampton Wanderers, dove sta disputando una stagione in linea con quella dei ‘Lupi‘: deludente. Sembra evidente che il calciatore, sul cui talento in pochi discutono, non abbia i giusti stimoli per rendere al meglio. E per restare, considerando che il contratto in scadenza a giugno 2023 non è affatto oggetto di trattativa per il rinnovo. Ecco che si presenta allora l’occasionissima per il Napoli: cedere Lozano, incassare 30-35 milioni, e tuffarsi sullo spagnolo a parametro zero.

A godere di un’operazione di mercato che sarebbe ‘classica’ per il modus operandi degli azzurri sarebbe proprio il Milan. Che tra l’altro garantirebbe al ‘Chucky‘ un posto da titoare nella batteria dei trequartisti. Maldini ha già fiutato il colpo: basta attendere che i partenopei si assicurino Adama Traorè per poi portare l’assalto alla sempre cara bottega napoletana.