Pioli può sorridere: vicino il colpo dalla Premier

Con lo svolgimento dei mondiali in Qatar i campionati si sono fermati, permettendo alle società di iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Uno dei club più attivi è il Milan, che è alla ricerca di calciatori importanti per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. I rossoneri hanno chiuso la prima parte di stagione al secondo posto in classifica a meno otto dal Napoli e, per questo motivo, la società sembra intenzionata a potenziare sensibilmente la rosa. Un calciatore dalle qualità importanti, la dirigenza sembra averlo individuato.

Il Milan insiste per Ziyech: può arrivare in prestito

Il calciatore che la dirigenza vuole provare a portare a Milano è Hakim Ziyech, centrocampista marocchino di proprietà del Chelsea. Il ragazzo è stato autore di una prima parte di stagione tutt’altro che positiva, con sole dieci partite giocate e senza mai andare a segno. Proprio per questo motivo, stando a quanto riporta il portale 90min.com, il trasferimento del classe 1993 in rossonero è sempre più vicino. Ziyech erà già stato nei radar rossoneri, con la dirigenza che gli preferii De Ketelaere. Ora, a distanza di pochi mesi, il futuro del centrocampista potrebbe essere in Italia, per cercare di tornare il calciatore che era ai tempi dell’Ajax. Per le due società, la sosta per il mondiale potrebbe essere importante per cercare di imbastire una trattativa. Il Milan, comunque, sembra deciso ad andare fino in fondo, in modo da regalare un tassello importante al tecnico per la rincorsa al Napoli. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo e, per Ziyech, il futuro è sempre più rossonero.