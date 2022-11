Juve-Milan, il big lo chiama: ‘tradimento’ a zero

Un super colpo, a zero, la prossima estate: adesso cambia tutto per Milan e Juventus, il gioiello viene chiamato dal connazionale

Saranno settimane di attesa per le squadre italiane, visto che la Serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali in Qatar. Un Mondiale che sta già mettendo in mostra sorprese e talenti: in tal senso, le attenzioni dei club italiani saranno ben presto rivolti al calciomercato.

In vista dell’estate uno degli obiettivi comuni di Milan e Juventus rischia di dire definitivamente addio alla Serie A: la pista calda, adesso, è quella che lo porterebbe alla corte di Xavi al Barcellona. L’intreccio manda al tappeto rossoneri e bianconeri.

‘Messaggio’ da Barcellona: Milan e Juve al tappeto

Nel corso di un’intervista a ‘Cadena Cope’ è stato chiesto al talento di proprietà del Barcellona Pedri se avrebbe acquistato Marco Asensio, compagno di Nazionale ma rivale nella Liga. Il fantasista maiorchino è in scadenza il prossimo giugno con il Real Madrid, difficilmente rinnoverà ed è da tempo una priorità per il calciomercato di Milan e Juventus. Pedri, sull’ipotesi che vedrebbe Asensio vestire la casacca blaugrana, è stato molto chiaro: “Ha moltissima qualità, tutti i buoni giocatori devono essere al Barcellona. Vediamo cosa succede con il suo contratto. È una decisione che deve prendere lui”, viene poi riportato da ‘Sport.es’.

La risposta di Asensio, pare, non sia mancata: “Adesso penso solo al Real Madrid, in futuro non sai mai cosa può accadere“, ha detto il gioiello di proprietà dei ‘Blancos’ che, a distanza, ha strizzato l’occhio alla squadra di Xavi non chiudendo la porta alla possibilità che il suo futuro si chiami Barcellona. Situazione dunque in divenire, con Asensio che può allontanarsi ulteriormente dalla pista italiana. Il Milan ci aveva già provato con forza la scorsa estate, salvo poi virare le proprie attenzioni su De Ketelaere.

La Juventus, tra i numerosi acquisti che hanno composto l’attuale rosa, ha accantonato il maiorchino ma a distanza continua a seguirlo interessata. Il destino potrebbe portare Asensio ancora in Spagna, protagonista nella Liga, stavolta con la maglia del Barcellona.