Da Madrid a Torino, sogno Juve: scippo alla grande rivale

Il calciomercato della Juventus, a giugno, vedrà grandi cambiamenti: occhi sul gioiello che può lasciare i rivali e approdare a Torino

La Serie A è in attesa di poter riprendere, dopo una lunga e ricca sosta che decreterà agli occhi di milioni di appassionati la Nazionale campione del Mondo. La rassegna in Qatar al centro delle attenzioni anche se, in vista di gennaio, molti nomi circolano in ottica calciomercato per le italiane.

Discorso differente per la Juventus che guarda oltre, alla stagione 2023/24, con un nome che intriga la dirigenza e che dalla Spagna danno in cima alla lista dell’Atletico Madrid di Simeone.

È sfida a Simeone: la Juve sogna il difensore

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’ questa mattina, l’Atletico Madrid nonostante la deludente stagione ha intenzione di ripartire, ancora, da Diego Simeone. Il ‘Cholo’, dato per partente da settimane a questa parte, potrebbe quindi decidere di rimanere e rilanciare il progetto del club di Madrid. Ed in tal senso, si studiano già le strategie per potenziare la squadra che, soprattutto in difesa, ha sofferto tantissimo quest’anno. Mario Hermoso e Felipe lasceranno la squadra: nel mirino c’è un nome che, dalla Spagna, hanno accostato anche alla Juventus. Si tratta di Kim Min-Jae, difensore centrale della Corea del Sud arrivato a Napoli la scorsa estate.

Kim ha dimostrato di essere uno dei centrali più forti della Serie A, una pedina fondamentale per Spalletti che ha portato fino a questo momento gli azzurri in testa alla classifica. Sotto contratto fino al 30 giugno 2025, Kim ha un’opzione per prolungare di ulteriore due stagioni: la Juventus sembrerebbe, come l’Atletico Madrid, affascinata all’ipotesi di poter strappare al Napoli il suo gioiello.

Kim, in questa stagione all’esordio in Serie A con il Napoli, ha già accumulato 21 presenze con 2 reti all’attivo e 1890′ in campo.