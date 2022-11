Affare con Gattuso, la Juve compra: scambio con l’esubero

La dirigenza bianconera avrebbe deciso di pescare in Spagna per risolvere il problema dell’esterno di difesa: affare in vista con Gattuso

Risollevatasi grazie alle ultime gare di campionato – in cui ha inanellato una striscia aperta di sei vittorie consecutive senza subire reti – la Juve guarda al mercato di gennaio per mettere a punto quei colpi che, per un motivo o per l’altro, sono sfumati nel corso dell’ultima estate.

La necessità di sostituire Paul Pogba, infortunatosi dopo la prima amichevole stagionale, e quella di affiancare a Dusan Vlahovic un altro attaccante di peso – è arrivato infatti Arkadiusz Milik – non hanno consentiro alla Vecchia Signora di puntellare negli esterni difensivi la sua rosa. Rimandando così il ‘problema’ al mercato di riparazione. Sulle fasce Alex Sandro non fornisce da tempo le garanzie necessarie a sinistra, e anche a destra – dove spesso viene adattato Danilo, prezioso però come centrale nella difesa a tre – le alternative non sono di grande qualità.

Thierry Correia nel mirino, Gattuso chiede McKennie

Il club bianconero, dopo aver visto sfumare nell’ultimo calciomercato gente come Renan Lodi e Tagliafico, si sarebbe ora tuffata sul mercato spagnolo. Alla caccia di un profilo già pronto per essere inserito in rosa. L’idea della dirigenza juventina sarebbe quella di offrire il cartellino di Daniele Rugani – esubero conclamato nelle rotazioni di Allegri – per portare l’assalto a Thierry Correia, 26enne portoghese in forza al Valencia di Rino Gattuso e capace di giocare indifferentemente a destra o sinistra come esterno basso. Il tecnico italiano non sarebbe nemmeno pregiudizialmente contrario alla cessione – consapevole che il club giallorossonero deve fare cassa – ma avrebbe puntato un’altra pedina di scambio da mettere sul piatto.

L’allenatore di Corigliano Calabro vuole a tutti i costi Weston McKennie. Il problema, oltre alla leggermente diversa valutazione di mercato dei due, consiste nella ritrovata importanza dell’americano nelle scelte di Allegri. Anche a causa delle tante defezioni nella linea mediana, l’ex Schalke 04 ha assunto un ruolo di discreta importanza nelle ultime gare. Posto su queste basi, lo scambio alla pari sarebbe complicato. Quasi impraticabile poi, a causa della situazione finanziaria del Valencia, l’ipotesi di un conguaglio a favore del club bianconero.