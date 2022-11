Flop Juve: “Non era quello che ha guadagnato tutti quei soldi”

La Juventus ha disputato le ultime partite prima del mondiale in maniera impeccabile. Ma c’è qualcuno che non ha convinto

Massimiliano Allegri ha passato un brutto periodo a inizio stagione e l’eliminazione dalla Champions ha rischiato di compromettere seriamente la carriera del mister toscano.

In quel frangente sono venute fuori tutte le lacune, ma soprattutto alcuni acquisti non propriamente azzeccati, tanto che sui social non si è parlato di altro per settimane. Uno dei flop più criticati in maglia bianconera è al momento impegnato al Mondiale in Qatar e anche con la sua nazionale non sta avendo un grande impatto.

Carcarino: “Non era quello che ha guadagnato tutti questi soldi”

Intervenuto alla trasmissione Tv Play di calciomercato.it, Massimo Carcarino, match analyst ex Sassuolo, ha risposto anche alle domande provenienti dalla chat degli utenti. Inevitabilmente è uscito fuori il nome di Leandro Paredes e del suo rendimento con la Juventus, così l’esperto analista si è mostrato sicuro sul fatto che – Il Paredes della Roma non era quello che ha guadagnato tutti questi soldi. Effettivamente non vi vuole molo per fare paragoni con i trascorsi in giallorosso di Leandro Paredes, che invece in questa stagione ha disputato 13 partite con la Juventus mettendo la firma solo su un assist.

L’argentino è in prestito dal PSG e attualmente la Juventus non ha intenzione di riscattarlo e uno dei parametri per l’attivazione dell’obbligo è già decaduto, infatti la Juventus avrebbe dovuto superare i gironi di Champions League. Con l’Argentina Paredes non ha certamente stupito, ma del resto tutta l’albiceleste è decisamente sotto esame dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita.