Tutto fatto con Guardiola: Juve e Milan, 150 milioni di euro

Il tecnico catalano guida i ‘Citizens’ dal 2016. In quasi sette anni ha vinto, tra gli altri, quattro Premier League perdendo una finale di Champions

Pep Guardiola è il deus ex machina del Manchester City, che guida ormai da quasi sette anni fa in cui ha vinto quattro Premier, altrettante Coppe di Lega e una FA Cup. La ‘macchia’ della sua avventura coi ‘Citizens’ resta sicuramente la finale di Champions persa contro il Chelsea ancora di Roman Abramovich.

Il tecnico catalano riproverà a vincere la vecchia Coppa dei Campioni quest’anno e il prossimo. E, forse, il prossimo ancora. Già perché è tutto fatto per il rinnovo del contratto fino a giugno 2024, con opzione per una ulteriore stagione. “Sono molto felice di restare qui altre due stagioni”, ha detto Guardiola per il quale la proprietà emiratina ha già in programma un’altra sontuosa campagna acquisti con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente – impresa tutt’altro che semplice – una rosa già tra le più forti al mondo. A partire dalla difesa, dove occorre un difensore di piede mancino bravo anche in una linea a tre. In tal senso occhio a Bastoni dell’Inter, ma anche se non soprattutto a Pau Torres del Villarreal. Il venticinquenne spagnolo piace molto alla Juventus e ha una valutazione di 55-60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Guardiola ‘spaventa’: più di 100 milioni per Leao

Dalla difesa all’attacco, con il City che potrebbe gettarsi a capofitto su Rafael Leao – approfittando delle difficoltà fronte rinnovo – con una proposta per il Milan pari o addirittura superiore ai 100 milioni di euro. Per l’asso portoghese, invece, possibile super contratto da circa 10 milioni netti l’anno.