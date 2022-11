Juventus, colpo in casa Gasperini: un giovane sul piatto

La Juventus cerca rinforzi per la seconda parte di stagione e potrebbe mettere nel mirino un giocatore di Gasperini: scambio con un giovane

Negli ultimi anni l’Atalanta è diventata un modello preso come esempio da diverse società. Nonostante le fatiche dello scorso anno in campionato, determinate anche dal cammino in Champions League, la squadra di Gasperini continua a essere una delle più interessanti del panorama italiano.

Proprio per questo la Juventus per trovare rinforzi per le corsie esterne a gennaio avrebbe messo nel mirino Joakim Mahele, esterno sinistro che all’occorrenza può giocare anche a destra. Per arrivare a lui i bianconeri potrebbero inserire nell’affare un giovane.

Calciomercato Juventus, obiettivo Mahele: Soule nell’affare

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere tra gli obiettivi primari quello di trovare rinforzi per le corsie esterne, visto che soprattutto Alex Sandro sembrerebbe non dare più grandi garanzie.

Così i bianconeri sembrerebbero avere puntato il mirino in casa Atalanta, precisamente su Joakim Mahele. Strappare il terzino a Gasperini non sarà semplice, ma la Juventus potrebbe mettere sul piatto il giovane Matias Soule. L’attaccante classe 2003 infatti con Gasperini potrebbe trovare maggiore spazio. I bianconeri però nell’affare potrebbero mantenere comunque il controllo del cartellino del giovane con l’inserimento di alcune clausole. Dunque la Juventus potrebbe trovare la freccia per il futuro sulla fascia in casa Atalanta.