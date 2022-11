Ancelotti trova il vice Benzema: Juventus e Inter messe al tappeto

Il Real Madrid inizia a guardarsi intorno per trovare il vice Benzema e il mirino dei ‘Blancos’ finisce su un obiettivo di Juventus e Inter

Il futuro si inizia a pianificare sin da ora in casa Real Madrid. Infatti il club spagnolo sembra pronto a guardare avanti e a cercare il sostituto di Karim Benzema, visto che al momento non c’è una vera e propria punta all’altezza che possa sostituire l’attaccante francese.

Così i ‘Blancos’ si guardano intorno e sembrerebbero puntare il mirino su un giovane attaccante nel mirino di tanti club, tra cui anche Juventus e Inter, che lo osservano da diverso tempo.

Calciomercato, Juventus e Inter tremano: il Real Madrid si inserisce per Thuram

Con l’arrivo del calciomercato invernale è inevitabile iniziare a pensare anche ai possibili colpi a parametro zero in estate, visto che la scadenza dei contratti si avvicina per alcuni giocatori. In particolare uno dei giocatori che continua ad attirare su di sé l’attenzione sembrerebbe essere Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che a giugno vedrà scadere il proprio contratto col club tedesco.

Sulle sue tracce da tempo ci sono anche Juventus e Inter, ma ad avere la meglio potrebbe essere il Real Madrid. Infatti, secondo ‘Defensa Central’, i ‘Blancos’ vorrebbero il giocatore francese come vice Benzema per il prossimo anno e sarebbero disposti a offrire all’attaccante 12-15 milioni di bonus alla firma del contratto. Inoltre visti i diversi giocatori francesi presenti in rosa il suo adattamento sarebbe più semplice. Così Juventus e Inter potrebbero finire al tappeto.