Firma già a gennaio: l’uragano Simeone travolge Juve e Inter

L’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone vorrebbe acquistare un calciatore durante la finestra di gennaio accostato pure a Juventus e Inter

La stagione di Juventus e Inter, fino alla sosta per i Mondiali, è stata contraddistinta da alti e bassi. I bianconeri si sono ripresi nell’ultimo periodo, mettendo a referto ben sei vittorie consecutive senza subire gol. Tra l’altro, due dei successi ottenuti sono arrivati contro i rivali nerazzurri e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Insomma, mister Massimiliano Allegri sembra aver trovato la quadra, ma è ancora presto ovviamente per emettere giudizi definitivi. Bisognerà capire come rivedremo la ‘Vecchia Signora’ dalla ripresa in avanti: in tal senso, ci si aspetta tanto, anche tenendo conto del rientro di un certo Paul Pogba. Per quanto concerne la ‘Beneamata’, appare perfino superfluo specificare che l’andamento in Champions League sia stato di gran lunga superiore rispetto agli acerrimi nemici torinesi.

In Serie A, però, pesano e non poco le cinque sconfitte (tutte in scontri diretti) accumulate dalla truppa di Simone Inzaghi. Le due italiane in questione, visti i numerosi e preoccupanti passi falsi, potrebbero intervenire durante la sessione del calciomercato di gennaio. Ad entrambe, nello specifico, è stato accostato il nome di Jordi Alba, terzino di proprietà del Barcellona. Lo spagnolo classe ’89 (33 anni), ora impegnato col Mondiale in Qatar, è finito ai margini del progetto targato Xavi. Si tratta di un profilo che stuzzica anche per via del contratto in scadenza giugno 2024, coi blaugrana che presumibilmente lo libererebbero davvero a poco.

Calciomercato Juventus e Inter, Simeone vuole Jordi Alba a gennaio

Juventus e Inter, però, devono guardarsi le spalle dal ‘Cholo’ Simeone. Sì, perché l’Atletico Madrid – stando a quanto riferisce ‘El National’, vorrebbe acquistare il cartellino di Jordi Alba già nella finestra invernale dei trasferimenti, approfittando della situazione in casa Barça. I ‘Colchoneros’ necessitano di una valida pedina in grado di sostituire Renan Lodi, andato al Nottingham Forest e al tecnico argentino non dispiacerebbe avere uno come l’ex Valencia. Ma non sarà semplice convincere il terzino blaugrana, che intende restare in Catalogna fino al termine del proprio accordo. L’Atletico, dal canto suo, potrebbe comunque tentare l’assalto post Mondiale: Juve e Inter sono avvisate.