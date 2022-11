Brutto infortunio e colpo a gennaio: ‘scippo’ all’Inter

L’attenzione dell’Inter in ottica futura, dal punto di vista del calciomercato, è focalizzata sul destino della fascia sinistra con l’eventuale sostituto di Gosens in caso di addio del tedesco. Un paio di papabili nomi potrebbero anche finire nel mirino di un’altra big

Fari puntati sulla fascia sinistra per l‘Inter che ha trovato in Federico Dimarco il padrone assoluto della corsia nelle gerarchie dello stesso Simone Inzaghi, che non sembra più poter fare a meno di lui. Al contempo resta indietro Robin Gosens, semplice alternativa di lusso all’italiano alla luce anche di una fase di adattamento mai del tutto superata negli schemi interisti. Tra problemi fisici e concorrenza l’ex atalantino ha faticato parecchio, tanto da perdere anche la chance di essere convocato da Flick per i Mondiali in Qatar.

Non va quindi affatto accantonata l’ipotesi di una cessione già a gennaio di Gosens, qualora si trovasse la giusta quadratura dal punto di vista strettamente economico. Non semplice, fermo restando l’interessamento possibile di club dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, Hernandez ko: il Bayern Monaco può pensare a Pedraza o Truffert

In caso di addio prematuro di Gosens non mancano i mancini accostati a più riprese per gennaio o giugno all’Inter. Da Pedraza a Truffert fino al giovane Vazquez del Valencia. I destini della fascia sinistra meneghina potrebbero però anche incrociarsi con un’altra big. Il Mondiale ha infatti privato in un colpo solo la Francia e il Bayern Monaco di Lucas Hernandez, terzino sinistro fratello di Theo. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il transalpino che quindi resterà parecchio tempo ai box.

Alla luce di tale defezione a gennaio il Bayern potrebbe anche decidere per una soluzione tampone ma comunque di rilievo. Non va escluso che la società tedesca, al netto della presenza in rosa anche di una freccia come Davies, possa anche andare a prendere un altro mancino senza fare spese folli proprio tra Pedraza, da un Villarreal che non sta brillando, e Truffert che sta facendo bene al Rennes e recentemente accostato anche all’Inter per il futuro.