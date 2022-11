Dumfries via a rate: l’Inter mette nei guai la Juve

Denzel Dumfries vuole mettersi in mostra anche al Mondiale dopo l’Europeo da protagonista: cessione già a gennaio, l’assalto

Tra Gosens e Dumfries, in casa Inter c’è aria di rivoluzione già a partire da gennaio: il club nerazzurro è al lavoro per modificare le corsie esterne per arrivare così a nuovi colpi suggestivi per utilizzare il tesoretto.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, Denzel Dumfries, attualmente al Mondiale in Qatar a difendere i colori dell’Olanda, potrebbe dire addio a gennaio con una cessione suggestione per poi farlo restare per i prossimi sei mesi a Milano. Il Mondiale rappresenta una vetrina importante per lui per arrivare anche a dirsi addio per 40 milioni di euro. Un’occasione unica per il club nerazzurro con tanti club d’Europa sulle sue tracce, come Bayern Monaco e Chelsea che già si era mosso per l’ex PSV.

In quest’ottica l’Inter potrebbe provare l’assalto del Bayer Leverkusen, Jeremie Agyekum Frimpong, soffiandolo così anche alla Juventus che lo avevo messo già nel mirino. Un colpo da urlo con il possibile inserimento anche del laterale tedesco, Robin Gosens, che non è riuscito più a conquistare la titolarità in maglia nerazzurra. Simone Inzaghi gli ha preferito spesso Dimarco, che è diventato anche titolare in Nazionale con il Ct Roberto Mancini.

Inter, Dumfries via definitivamente a giugno: l’intreccio

Un intreccio da urlo per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter con l’ad Beppe Marotta sempre molto attivo in ottica futura. Gosens e Dumfries non sono più considerati incedibili dalla società nerazzurra e così potrebbero esserci novità importanti: il laterale olandese, arrivato proprio dopo Euro2020, potrebbe così andare via dopo il Mondiale che rappresenta sempre una vetrina suggestiva in ottica futura. Tutto cambia rapidamente nel calcio e c’è aria di rivoluzione in casa Inter con colpi da urlo tra entrate ed uscite.