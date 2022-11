Finale a sorpresa, Asano stende Flick: Germania-Giappone 1-2

Con un po’ di sorpresa il Giappone passa su una Germania sprecona. Asano decisivo per i nipponici

Parte male il Mondiale della Germania di Flick, che nella gara inaugurale del Gruppo E perde contro un Giappone cinico. I cattivi presagi si fanno subito vedere quando all’8′ Maeda butta in rete il pallone che però viene annullato per fuorigioco.

La Germania ha la sua prima occasione al 21′ con Kimmich, che però spreca un’azione pericolosa colpendo il pallone con violenza e scagliandolo sul portiere nipponico. La fortuna non è dalla parte dei tedeschi perché sul tocco di mano di Endo, l’arbitro non ritiene di assegnare il rigore dopo il consulto del VAR, così bisogna aspettare il 32′ affinché la Germania possa sfruttare un calcio di rigore, stavolta netto. E’ Gundogan a trasformare la rete dell’1-0 sfruttando la massima punizione. Prima della fine del primo tempo c’è tempo per un altro squillo della Germania, perché Gnabry serve Havertz, che con freddezza trasforma l’assist in gol, tuttavia l’arbitro annulla anche questa rete per fuorigioco. La prima frazione termina sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo la prima azione degna di nota arriva al 51′, quando Musiala si porta fin dentro l’area di rigore del Giappone, ma poi spreca malamente sparando la palla in curva. Al 60′ Gundogan ha la possibilità di firmare la doppietta ma stavolta è il palo a fermarlo, forse poteva fare di più. fatto sta che la Germania continua a sprecare troppo. Arriva infatti il pareggio del Giappone, che grazie a Doan riporta il risultato sull’1-1 ribattendo in rete con freddezza. Al minuto 83 succede l’inaspettato, infatti Takuma Asano trasforma un bell’assist di Itakura, infilando il pallone sotto la traversa.

Sembra quasi finita la partita ma al 93′ i giapponesi temono il peggio, quando l’arbitro consulta il VAR per un potenziale rigore in favore della Germania, tuttavia le speranze dei tedeschi si spengono quando la sala controllo indica che non è rigore. Con grande sorpresa il Giappone batte la Germania per 2-1.

Germania-Giappone 1-2: tabellino e classifica

GERMANIA-GIAPPONE 1-2

Gundogan 32′ (Ger.), Doan 75′, Asano 83′

GRUPPO E: Giappone 3, Spagna 0*, Costa Rica 0*, Germania 0

*1 partita in meno