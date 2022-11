Belgio-Canada, incredulità sui social: “E’ il nuovo Byron Moreno”

Come se non bastassero i curiosi precedenti a suo carico, l’arbitro zambiano Sikazwe ha già fatto discutere nel primo tempo di Belgio-Canada

Già poche ore prima del fischio d’inizio di Belgio-Canada, seconda gara del giorno dopo il match mattutino tra Marocco e Croazia, terminato sullo 0-0 – aveva destato scalpore, e anche ilarità, la designazione arbitrale della FIFA per l’incontro di De Bruyne e compagni. Il motivo è presto spiegato in un precedente che è passato in qualche modo alla storia.

Nello scorso gennaio, vittima forse di un colpo di calore patito mentre arbitrava in Tunisia-Mali di Coppa d’Africa, Janny Sikazwe, il fischietto gambiano di Belgio-Canada, decretò per errore la fine dell’incontro al minuto 85:10. E poi, nonostante due interventi del VAR e numerose pause, la fischiò davvero a 89:50. Già vittima del sarcasmo del popolo social per le precedenti ‘prodezze’, il diretotre di gara si è meritato il triste appellativo di ‘nuovo Byron Moreno‘ che qualcuno gli ha affibiato sui social. Sikazwe avrebbe avuto la colpa, nella prima frazione, di non aver concesso tre rigori ai canadesi, i quali già avevano usufruito di un chiaro penalty per un netto fallo di mano di Carrasco al minuto 11.

Belgio-Canada, l’arbitro Sikazwe vittima dei social

I più attenti di voi ricorderanno l’amico Janny Sikazwe come l’eroe che fischiò la fine di Tunisia-Mali all’85esimo. #BelgioCanada — delinquentweet (@delinquentweet) November 23, 2022

L’arbitro è lo stesso che in una partita di Coppa d’Africa ha fischiato la fine della partita 5 minuti in anticipo.

Ha fatto carriera 😂#BelgioCanada#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NAltpS86BF — /* J.ø.w.á. caramel and nuts */ (@_jowa_) November 23, 2022

Janny Sikazwe, arbitro zambiano di #BelgioCanada famoso perché in Coppa D’Africa fischiò 2 volte la fine di Tunisia-Mali, prima all’85° poi al 88°.

E si è già perso 3 rigori per il Canada in 40 minuti! 🤦 🙌#BelCan pic.twitter.com/9Gm6lJJhqM — SandroSca(rpa) (@SandroSca_rpa) November 23, 2022