Quattro club di A si sfidano per il centrocampista di Premier

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono concentrarsi sulle operazioni di mercato.

Con in mondiali in Qatar che sono ufficialmente entrati nel vivo, le società possono concentrare i propri sforzi sul mercato in entrata e in uscita. Molti club del nostro campionato, vogliono rinforzare la propria rosa per centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Tra le squadre più attive troviamo Torino, Sassuolo, Bologna e Sampdoria, che sono alla ricerca di calciatori di qualità da regalare ai rispettivi allenatori. Proprio per quanto riguarda i calciatori di qualità, queste società hanno un obiettivo in comune, e potrebbero sfidarsi a breve non solo sul campo, ma anche in sede di mercato.

Obiettivo in comune per le quattro di A: piace Dennis Praet del Leicester

Stando a quanto riporta Tuttosport, il calciatore che i quattro club di A stanno seguendo costantemente è Dennis Praet, oggi in forza al Leicester. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno, visto che ha militato proprio nella Sampdoria nella stagione 2019/2020 e nel Torino nella stagione 2021/2022. Il calciatore non sta attraversando un grande periodo in Inghilterra, dove ha collezionato 15 presenze tra campionato e coppa, realizzando un solo assist e senza mai andare a segno. Proprio per questo motivo, potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria e tornare nel nostro campionato. L’ostacolo principale è rappresentato dalla formula della trattativa, con il club inglese che vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre le nostre squadre vorrebbero acquistarlo con la formula del prestito. La sosta per il mondiale potrebbe essere la giusta occasione per provare ad imbastire una trattativa, cercando di convincere il Leicester a cambiare formula oppure ad abbassare il prezzo. Il calciomercato è pronto ad entrare definitivamente nel vivo.