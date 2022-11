Doppio sacrificio targato Premier: così la Juve prende Milinkovic

La Juventus potrebbe cedere due suoi calciatori in Premier League, in modo da agevolare l’acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio di Lotito

A gennaio, se non si verificheranno ulteriori intoppi, Paul Pogba tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri. Il francese presenta caratteristiche assai complicate da trovare in Serie A e potrebbe letteralmente cambiare il volto della mediana bianconera, condizione fisica permettendo. Nonostante ciò, la Juventus non smette di inseguire il sogno Milinkovic-Savic.

Il centrocampista in forza alla Lazio, che domani debutterà al Mondiale nel big match contro il Brasile di Neymar, è il grande obiettivo della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza bianconera, in tal senso, continua a lavorare sotto traccia, in modo da provare a regalarsi questo colpo dallo spessore estremamente elevato. Nella sessione invernale del calciomercato, però, sarà a dir poco difficile realizzare un eventuale trasferimento del classe ’95 in quel di Torino.

Nonostante il contratto in scadenza giugno 2024, il patron Lotito – di recente – ha chiesto pubblicamente ben 100 milioni di euro per la cessione del proprio gioiello. Magari si accontenterebbe anche di qualcosa in meno, ma parliamo comunque di un investimento parecchio oneroso, presumibilmente da almeno 70-80 milioni. In tutto ciò il club biancoceleste vorrebbe ovviamente rinnovare il termine dell’accordo, col calciatore che preferirebbe inserire una clausola rescissoria non molto elevata.

Calciomercato Juventus, doppia cessione per Milinkovic: via McKennie e Locatelli

La Juventus, allo stato attuale, non può sostenere un simile investimento. Di conseguenza, il direttore sportivo Federico Cherubini è attivo pure sul fronte uscite. Non è da escludere, infatti, che i torinesi decidano di sacrificare due pedine per poter tuffarsi all’assalto di Milinkovic-Savic.

Trattasi, in particolare, di Weston McKennie e Manuel Locatelli: calciatori non più centrali nel progetto, le cui valutazioni si attestano entrambe intorno ai 20-25 milioni di euro. Soldi che il club di Exor potrebbe reinvestire in larga parte nell’affare da copertina. I due juventini, dal canto loro, presentano estimatori in Premier League: intreccio da tenere d’occhio nelle settimane a venire.