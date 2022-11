Cristiano Ronaldo infiamma il mercato: “Mendes in Italia”

La delicatissima situazione relativa al futuro dl fuoriclasse portoghese scuote gli animi di mezzo mondo, ecco le papabili destinazioni

Nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo così. Eppure è la triste realtà dei fatti. Cristiano Ronaldo era tornato a vestire la maglia del Manchester United con la speranza di potersi ricoprire ancora una volta di allori come in passato, ma l’adulazione dei tifosi è stata l’unica gioia di cui ha goduto in questo anno e mezzo. La fiducia dei tecnici che si sono susseguiti è venuta sempre meno ed ora, proprio a ridosso dell’avvio della competizione calcistica più importante al mondo, il suo nome è finito nuovamente sul mercato. Non senza qualche polemica.

Alla base di questa rottura non ci sarebbero soltanto motivi meramente sportivi, ma anche d’ambiente: tra il fuoriclasse portoghese e il tecnico olandese ten Hag le tensioni sono diventate insopportabili ambo i fronti, tanto da scaturire una reazione pubblica con toni velati ma altrettanto duri nei confronti di tutti coloro i quali non amano la presenza di CR7 allo United. Il calciatore è stufo, arrabbiato, deluso della gestione di questa assurda situazione. L’addio, dunque, appare la soluzione migliore per tutti. Ed infatti si stanno già sondando le possibili destinazioni, già a partire dalla prossima sessione invernale di gennaio.

CR7 ancora in Italia, Milan e Roma in corsa

Secondo il giornalista Rai, Paolo Paganini, Cristiano Ronaldo avrebbe addosso non soltanto gli occhi di Paris Saint-Germain, Chelsea, Newcastle, club arabi e statunitensi, ma anche quelli della Serie A. Per la seconda volta. Ma potrebbe non trattarsi della Juventus.

#CristianoRonaldo sarà il grande protagonista del mercato di gennaio. #Psg #Chelsea forse Usa, Arabia ma anche…..Italia perché no? #Mendes è venuto spesso in Italia sia l’estate scorsa ma anche in questi giorni. Al nord….😂 — Paolo Paganini (@PaPaganini) November 22, 2022

Nonostante il pizzico di sarcasmo evidente nelle parole di Paganini, Milan e Roma potrebbero essere le uniche realtà italiane a portarsi contendere (al ribasso) il costo dell’ingaggio di uno degli sportivi più pagati al mondo. Il suo agente ed amico di fiducia Mendes ha fatto un paio di capatine nel Nord Italia di recente, per sondare il terreno su eventuali sbocchi futuri. Non resta dunque che attendere gli sviluppi necessari.