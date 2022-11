L’Inter mette la freccia: il baby per il colpo a gennaio

L’Inter continua a monitorare innesti di qualità in vista della prossima stagione: assalto per il post Gosens che è pronto a fare le valigie

Novità importanti in casa nerazzurra per quanto riguarda il futuro del laterale tedesco, Robin Gosens, che non è stato nemmeno convocato al Mondiale in Qatar. Un’esclusione già nell’aria dopo una prima parte di stagione completamente da dimenticare: Simone Inzaghi gli ha preferito con ottimi risultati Dimarco, che è diventato anche il titolare in Nazionale.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” per il post Gosens piace Adrien Truffert, laterale mancini di appena 21 anni del Rennes. Gli osservatori dell’Inter l’hanno monitorato dal vivo spesso e ci sarebbe già stato l’ok da parte dello staff tecnico nerazzurro.

Il giocatore ha convinto già Simone Inzaghi viste le sue qualità tecniche e fisiche: tanta spinta sulla fascia mancina visto che in passato ha agito anche da esterno alto. Il Rennes lo valuta intorno ai 15 milioni di euro con il suo contratto in scadenza nel 2025: ora l’obiettivo numero uno è quello di cedere Gosens, che non dà più garanzie dal punto di vista tecnico e fisico. In Germania ha tanti estimatori l’ex Atalanta, che ora si avvia a lasciare definitivamente la Serie A per una nuova avventura importante per cercare di tornare anche in Nazionale dopo l’esclusione eccellente in vista del Mondiale in Qatar.

Inter, Truffert l’obiettivo per la fascia: la trattativa

Per arrivare all’esterno sinistro Truffert l’Inter potrebbe anche inserire il cartellino del giovane centrocampista, Lucien Agoume, attualmente in prestito al Troyes con soltanto tre presenze collezionate finora. La società nerazzurra proverà così l’assalto fino alla fine anche pensando a diversi giovani della Primavera, per dargli l’opportunità di mettersi in risalto tra i professionisti com’è avvenuto in passato con Sebastiano Esposito, che ora vuole imporsi in Serie A.