Hernandez ko: così il Bayern ‘beffa’ Juve e Milan

Col brutto infortunio di Lucas Hernandez, il Bayern Monaco si fionda sul difensore e beffa Juve e Milan

La Francia non ha deluso le attese alla prima gara del Mondiale, battendo agevolmente 4-1 l’Australia. La macchia, però, è il brutto infortunio di Lucas Hernandez.

Il terzino sinistro francese è uscito dal campo quasi in lacrime nella partita di ieri, lasciando spazio al fratello Theo Hernandez. La sua espressione non ha dato buoni segnali allo staff francese e oggi è arrivata la conferma: Lucas Hernandez ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio, di conseguenza termina qui il suo Mondiale e probabilmente anche tutta la stagione. Il Bayern Monaco, di conseguenza, dovrà intervenire al più presto sul mercato per rimpiazzarlo e già a gennaio arriverà certamente sostituto in quel reparto.

Il Bayern punta Ndicka per sostituire Hernandez: beffa Juve e Milan

Il Bayern Monaco deve fare i conti con una grave perdita come quella di Lucas Hernandez. Ecco perché il club bavarese potrebbe intervenire nell’immediato sul mercato per cercare un sostituto e il nome caldo è quello di Evan N’Dicka, difensore francese di origini camerunesi. Il classe ’99 milita in Bundesliga dove veste la maglia dell’Eintracht Francoforte con cui nella scorsa stagione ha conquistato l’Europa League. Difensore centrale, quindi diverso per caratteristiche rispetto a Hernandez, ma dalle qualità fisiche e tecniche importanti.

N’Dicka andrà in scandenza a giugno 2023 e anche Juventus e Milan lo hanno puntato già da tempo per tentare il colpo a parametro zero. L’infortunio di Hernandez costringerà il Bayern Monaco ad accelerare, di conseguenza la beffa per Milan e Juve è dietro l’angolo. I bavaresi potrebbero prelevarlo già a gennaio per circa 10 milioni di euro.