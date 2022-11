Errore fatale di Lewandowski, l’Arabia Saudita in testa al girone C

Pareggio senza reti tra Messico e Polonia: l’Arabia Saudita chiude la prima giornata del gruppo C dei Mondiali in Qatar

Un errore di Robert Lewandowski dal dischetto nega alla Polonia la possibilità di battere il Messico: gongola l’Arabia Saudita.

Pari a reti bianche tre Messico e Polonia nella seconda partita del girone C dei Mondiali in Qatar. Dopo la clamorosa vittoria dell’Arabia Saudita ai danni dell’Argentina, le formazioni di Martino e Michniewicz non riescono ad andare oltre lo 0-0. Maggiori rimorsi per la Polonia a causa di un calcio di rigore fallito da Robert Lewandowski.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, l’attaccante del Barcellona “rischia” di sbloccare il risultato. L’arbitro Chris Beath punisce con un calcio di rigore la trattenuta di Hector Moreno ai danni del bomber polacco, dopo aver rivisto l’azione al Var. Dal dischetto, però, l’ex Bayern Monaco si fa ipnotizzare da Ochoa che respinge la conclusione. Una parata che vale un punto: tutto ancora aperto nel girone C, con l’Arabia Saudita momentaneamente unica squadra in testa a quota 3 punti.

Messico-Polonia: tabellino e classifica

MESSICO-POLONIA 0-0

Classifica gruppo C: Arabia Saudita 3, Polonia 1, Messico 1, Argentina 0.