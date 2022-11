Sarri può sorridere: il rinnovo ora è UFFICIALE

Con la sosta per via dei mondiali, le società possono pensare non solo al calciomercato, ma anche ai rinnovi contrattuali.

E’ il caso della Lazio che, oltre a pensare a possibili colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, sta pensando anche alla questione rinnovi. Proprio su quest’ultimo punto, infatti, la società si è mossa per blindare un calciatore che si è rivelato fondamentale nello scacchiere tattico del mister toscano.

Manuel Lazzari rinnova: ora è ufficiale

Il calciatore che ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste è Manuel Lazzari. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2027, quando il calciatore avrà 34 anni. Un rinnovo fondamentale per Maurizio Sarri, che ritiene il terzino uno dei perni della sua squadra. La Lazio, però, non ha intenzione di fermarsi. Dopo il rinnovo del numero 29, infatti, sono attesi anche quelli di Danilo Cataldi e del baby Luka Romero. In attesa del calciomercato che, ricordiamo, prenderà il via a gennaio, la Lazio si sta dedicando alla questioni rinnovi, con quello di Lazzari che si preannuncia essere soltanto il primo di una lunga serie. L’avventura in maglia biancoceleste del terzino Veneto è destinata a continuare ancora a lungo.