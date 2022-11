Sorpresa Juventus, ‘scambio’ a zero in Premier League

Possibile ‘scambio’ a zero con il coinvolgimento di un big della Juventus. Tutti i dettagli

“In estate ci sono stati contatti in Premier League, ma alla fine è stata forse una fortuna che sia rimasto, forse la miglior decisione. La Premier rimane il campionato più seguito, ma al futuro non ci penso, resto concentrato sul Mondiale“.

“Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità. Gli obiettivi stagionali? In Champions è stata una delusione ma mi sono subito detto che adesso voglio vincere l’Europa League, tra l’altro da giocare contro altre grandissime squadre. È una bella sfida, utile per darci li giusto slancio anche per lo scudetto“. Così Adrien Rabiot, dal ritiro in Qatar della sua Francia, ha parlato del suo futuro e del momento alla Juventus. Come noto, il centrocampista ex PSG è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Il francese ha ammesso i contatti estivi in Premier League, e proprio i club inglese potrebbero tornare alla carica per la sua firma a parametro zero.

Calciomercato Juve, ‘scambio’ a zero col Manchester United: tutti i dettagli

Per un possibile addio a zero, un altro possibile arrivo attraverso la stessa formula: oltre a Rabiot, infatti, è in scadenza di contratto anche Rashford. I bianconeri, già accostati al centravanti inglese, potrebbero fare un tentativo per convincere l’attaccante dei Red Devils, nonostante il Manchester United abbia un opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. Rabiot e Rashford come Pogba, ecco il possibile ‘scambio’ a zero tra i due club. Staremo a vedere.