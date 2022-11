Marotta tenta il colpo ‘mondiale’: occhio anche alla Juve

L’Inter di Marotta avrebbe messo nel mirino il profilo di Antonee Robinson, esterno sinistro degli Stati Uniti: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

E’ un triste martedì di novembre. Il campionato di Serie A è fermo, i gironi di Champions League si sono già conclusi, ma, per fortuna, ci sono i mondiali.

Sì perché nonostante le molte polemiche che hanno accompagnato l’inizio della kermesse in Qatar, quando il pallone ha iniziato a rotolare, tutti i veri tifosi e amanti del calcio si sono incollati davanti allo schermo per seguire ogni minuto di questa manifestazione iridata, sicuramente l’ultima per i due più grandi calciatori degli ultimi anni, Lionel Messi, tra l’altro sconfitto dall’Arabia Saudita stamane, e Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo. Non ci sono però soltanto grandi firme in questa competizione, ma anche tanti giovani interessanti e possibili rivelazioni provenienti da nazioni poco blasonate dal punto di vista calcistico. E’ sicuramente il caso degli Stati Uniti, acciuffato quasi all’ultimo da Gareth Bale, che può vantare nella sua rosa un giocatore che sarebbe finito nel mirino, in ottica calciomercato, dell’Inter e della Juventus: stiamo parlando di Antonee Robinson.

Calciomercato Inter e Juventus, occhi su Robinson degli Stati Uniti

Antonee Robinson, giocatore del Fulham in Premier League, nella gara di ieri si è messo in mostra come un esterno in grado sia di spingere molto sulla fascia, sia di coprire in fase difensiva. Insomma, un giocatore duttile e non troppo avanti con gli anni, essendo un 1997, che potrebbe fare al caso dell’Inter di Simone Inzaghi soprattutto se Robin Gosens dovesse essere ceduto a gennaio. Attenzione però anche alla Juventus. I bianconeri stanno tenendo d’occhio il nome di Robinson, ma difficilmente potranno muoversi prima dell’estate quando Alex Sandro, laterale sinistro brasiliano, vedrà scadere il suo contratto e lascerà un discreto spazio nel monte ingaggi della Vecchia Signora.