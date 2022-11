Nuova squadra per Ronaldo, Mendes decisivo

Cristiano Ronaldo è stato appena svincolato dal Manchester United e già si parla di una nuova squadra per lui

Cristiano Ronaldo, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. L’ultima notizia riguarda la rescissione consensuale convenuta con il Manchester United.

Con i Red Devils, l’attaccante portoghese ha messo insieme numeri non certo da lui, con 3 gol e 2 assist in 16 partite. Tuttavia la sua classe non è mai stata in discussione e per questo CR7 potrebbe trovare una nuova casa già a gennaio, poiché le offerto di certo non mancano. Il suo agente Mendes a quanto pare ha fatto la differenza, accorciando i tempi per il raggiungimento di un accordo con la sua nuova destinazione.

Mendes spinge Ronaldo al Chelsea

Bohly, proprietario del Chelsea, e Jorge Mendes godono di un buonissimo rapporto interpersonale, tanto che i blues sarebbero pronti a offrire al campione portoghese un nuovo ingaggio nel mercato invernale. L’attaccante impegnato al mondiale ha già ricevuto e rifiutato, almeno per ora, offerte plurimilionarie dall’Arabia con cifre intorno ai 250 milioni di euro per due stagioni. Su di lui inoltre ci sarebbero anche Arsenal e Psg, ma il Chelsea sembra il più avvantaggiato. Nonostante questo l’allenatore Graham Potter non è convinto dell’ingaggio di Cristiano Ronaldo, soprattutto per motivi legati alle dinamiche di spogliatoio. Accogliere un campione come lui infatti, potrebbe stravolgere gli equilibri ambientali sia dal punto di vista economico (tetto ingaggi) sia a livello umano. Indubbiamente l’ultima esperienza al Manchester United ha messo Ronaldo in una luce non buonissima e un’etichetta da “guastatore” non indifferente. Anche quando militò alla Juventus si parlò di alcuni dissidi interni allo spogliatoio e per questo Potter nutre forti dubbi sull’utilità del suo innesto. Sta di fatto che Ronaldo di certo non faticherà a trovare una nuova squadra, il talento rimane quello di sempre.