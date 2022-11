Mondiale horror: Juve ci ripensa, big silurati

Dal Qatar brutte notizie per la Juventus: brutta prova di Paredes e Di Maria che a fine stagione possono lasciare

Argentina ko all’esordio in Qatar con l’Arabia Saudita e valutazioni in corso sul futuro di Paredes e Di Maria da parte della Juventus.

Una giornata da dimenticare per il calcio argentino: la nazionale di Lionel Scaloni si è fatta battere in rimonta dall’Arabia Saudita nel primo match del girone C dei Mondiali in Qatar. Un ko reso meno amaro dal pareggio maturato da Messico e Polonia, ma resta la brutta prova dell’Argentina che aveva comunque sbloccato il risultato.

Il gol del momentaneo vantaggio sudamericano di Lionel Messi era stato propiziato dall’assist di Leandro Paredes, poi sostituito dal 59′, già dopo la clamorosa rimonta dell’Arabia Saudita. Angel Di Maria, invece, è rimasto in campo per l’intera durata del match, ma senza incidere come ci si attendeva.

Calciomercato Juventus, valutazioni su Di Maria e Paredes

Arrivati la scorsa estate dal Paris Saint-Germain, Angel Di Maria e Leandro Paredes sono accomunati da ingaggi pesanti che potrebbero spingere la Juventus a non confermarli al termine della corrente stagione. El Fideo andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e la Juventus – anche visti i tanti problemi fisici dell’argentino – potrebbe decidere di non riconfermarlo.

Discorso più articolato per Leandro Paredes, arrivato a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della Juventus. I bianconeri, per trattenere il centrocampista ex Roma, dovranno versare nelle casse del Paris Saint-Germain 22.6 milioni di euro, più altri 3 di bonus. Previsto, invece, un esborso da 2,5 milioni di bonus nel caso in cui il club bianconero dovesse decidere di non riscattare il classe ’94. Un possibile cambio di rotta, dunque, dato che ad inizio stagione sembravano scontato il riscatto di Paredes ed il rinnovo di Di Maria.