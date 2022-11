Qatar 2022, Iran nella storia: è successo per la prima volta

Inghilterra-Iran entra nella storia del calcio, ma non per il punteggio tennistico di 6-2: è successo per la prima volta proprio oggi

Esordio convincente per l’Inghilterra che travolge l’Iran per 6-2, con Saka tra i protagonisti con una doppietta. La squadra si Southgate dunque è ora prima nel girone aspettando il risultato di questa sera tra USA e Galles, che difficilmente potranno raggiungerla in quanto a reti segnate.

La partita tra Inghilterra e Iran è entrata nella storia del calcio, ma non per il largo punteggio. Infatti a segnare una pagina indelebile di questo sport sono state le sostituzioni. Per la prima volta l’Iran ha effettuato sei sostituzioni, senza violare le regole.

Inghilterra-Iran nella storia: sei sostituzioni per l’infortunio

La partita tra Inghilterra e Iran è entrata nella storia del calcio già nel primo tempo. Infatti dopo 20 minuti il portiere dell’Iran Alireza Beiranvand ha dovuto lasciare il campo dopo un brutto scontro con un attaccante inglese.

L’infortunio del portiere però, essendo stato effettuato per un colpo alla testa, secondo le nuove regole non viene conteggiato tra le sostituzioni. Dunque l’Iran ha potuto sostituire altri cinque giocatori, arrivando per la prima volta nella storia a sei sostituzioni effettuate.