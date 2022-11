Juventus più lontana: cambia tutto per il grande talento

La Juventus si allontana dal talento francese: cambia lo scenario per il terzino classe 2003

Il calciomercato si sta intensificando in questo periodo di sosta per i Mondiali e a gennaio si aprirà la sessione invernale che potrebbe rivelare colpi di scena importanti.

Al centro del mercato non può che esserci il Real Madrid che è sempre vigile nel seguire i giovani talenti in giro per l’Europa e per il mondo, ancor di più in un periodo centrale come quello del Mondiale. I blancos hanno messo nel mirino il terzino destro francese Malo Gusto. Difensore classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Olympique Lione. Come riportato da ‘Difensa Central’ e ‘Sport’, il Real Madrid ha tutte le intenzioni di puntarlo.

Real Madrid su Malo Gusto: beffa Juve e Bayern

Anche Bayern Monaco e Juventus hanno messo gli occhi su Malo Gusto. Un terzino di grande prospettiva e che sta già scalando le gerarchie nel Lione e nelle giovanili della Francia. Il giocatore di origini portoghesi potrebbe prendere il posto di Odriozola nelle caselle del Real Madrid e con il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere già molto ambito nel mercato di gennaio. Bayern Monaco e Juventus vogliono provare a insidiare il Real Madrid che, però, ha ottimi rapporti con il Lione. Basti pensare alla famosa operazione Benzema, trasferitosi nel 2009 dal club francese a quello spagnolo.