La Juventus può esultare ‘grazie’ a de Jong: colpo in Premier

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di de Jong: può lasciare il Barcellona, la Juventus ora festeggia

Un intreccio decisivo per quanto riguarda il futuro di diversi top player, che ora possono cambiare squadra in vista della prossima stagione. Verso l’addio il centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong, pronto ad andare altrove anche dopo il Mondiale. In estate ci sarebbero così novità importanti per il suo futuro.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport”, il centrocampista olandese, Frenkie de Jong, dovrà valutare la sua situazione per il futuro. Sulle sue tracce continuano ad esserci le due big della Premier League, come Chelsea e Manchester United, che potrebbero così formulare una proposta importante al Barcellona. Inizialmente l’olandese era molto felice di giocare in Spagna vestendo la maglia blaugrana, ma col passare dei mesi i rapporti sono diventati sempre più aspri. Ci sono state già polemiche in passato con il possibile addio che sarebbe dovuto avvenire già in passato.

Chelsea e United avrebbero già contatto l’entourage del giocatore per comunicare di essere sempre molto nteressati a lui. Il Chelsea è proiettato così a rivoluzionare il reparto offensivo e potrebbero così preparare l’assalto definitivo a de Jong. Ora quest’ultimo sarà impegnato anche al Mondiale in Qatar, che rappresenta così sempre una vetrina importante.

Juventus, Jorginho verso il ritorno in Serie A

Così potrebbe dire addio al Chelsea proprio il centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, che si è consacrato proprio in Serie A con la maglia del Napoli. Poi il trasferimento ai Blues dove è riuscito a conquistare anche una Champions League per poi essere protagonista anche con la Nazionale italiana ad Euro2020. Idee entusiasmanti in casa Juventus visto che Jorginho è stato spesso accostato ai colori bianconeri: ora sarebbe un super colpo a parametro zero con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022.

Ora ci potrebbe essere un intreccio da urlo tra Barcellona, Chelsea e Juventus per accontentare tutte le parti coinvolte. Al Napoli Jorginho ha messo in mostra tutto il suo puro talento prima di volare in Premier League: ora potrebbe fare il percorso inverno dopo diversi anni da protagonista con la maglia dei Blues.