Ribaltone Lukaku, Marotta gioca d’anticipo: firma con l’Inter

In casa Inter può arrivare la svolta per quanto riguarda il dell’attacco nerazzurro: Marotta cambia tutto, già fissato l’incontro con l’agente

L’Inter si prepara a vivere settimane di attesa, visto che la Serie A si è ufficialmente fermata per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Il club meneghino, però, guarda già con enorme interesse alle possibili operazioni di calciomercato che da giugno potrebbero arricchire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Occhi sul futuro di Lukaku e su chi, nei piani di Marotta, comporrà il reparto avanzato dell’Inter per il 2023/24: già pronto un colloquio con l’agente di un nuovo bomber.

Incontro a Doha: Marotta piazza il colpaccio

Secondo quanto viene riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’Inter avrebbe già pianificato un incontro con l’entourage di quello che, a conti fatti, potrebbe essere il primo colpo per l’attacco dell’anno prossimo. Si tratta di Marcus Thuram, punta del Borussia Monchengladbach in scadenza con la società tedesca il prossimo giugno e accostata a diverse società nel corso degli ultimi mesi. Marotta ha intenzione di anticipare la concorrenza, in primis quella del Bayern Monaco, il club maggiormente interessato a Thuram per l’anno prossimo. I nerazzurri, però, hanno già fissato come detto un incontro con l’entourage dell’attaccante, a Doha, e potrebbero effettivamente portarsi in vantaggio nella corsa al cartellino di Thuram che può quindi firmare a zero con la società di Steven Zhang.

In tal senso, però, il Bayern Monaco potrebbe ‘rispondere’ alla dirigenza meneghina rompendo gli indugi e piazzando l’all-in per Romelu Lukaku. Il belga è stato fino a questo momento quasi sempre indisponibile per Inzaghi e la sua seconda avventura (in prestito) sotto la Madonnina pare destinata a chiudersi senza il possibile riscatto al termine dell’attuale stagione.

Con Thuram alla corte di Simone Inzaghi, dunque, Lukaku potrebbe finire per accettare la corte del Bayern Monaco e approdare in Bundesliga.