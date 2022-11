Bocciato al Mondiale, Inzaghi trema: “30 milioni e addio”

Il Mondiale non gli fa una buona pubblicità e viene bocciato subito. Inzaghi inizia a tremare: “Via per 30 milioni”

Spettacolo sugli spalti e sul campo in Qatar per un Mondiale che sta facendo divertire fino ad ora, anche se non tutte le squadre sembrano essere così attive in campo. Infatti dopo la straripante vittoria dell’Inghilterra per 6-2 contro l’Iran, sono scese in campo Senegal e Olanda.

Primo tempo tra le due squadre abbastanza sotto ritmo, con poche occasioni da una parte e dall’altra e la paura che la fa da padrona. A finire al centro delle critiche sui social però è un giocatore dell’Inter, che alcuni tifosi vorrebbero addirittura vendere subito.

Senegal-Olanda, Dumfries bocciato dai tifosi dell’Inter: bufera social

Una partita non particolarmente emozionante quella che si sta disputando tra Senegal e Olanda, con le due squadre che si studiano molto ma faticano a creare azioni pericolose. In particolare a finire al centro delle critiche è Denzel Dumfries, terzino destro dell’Olanda e dell’Inter.

Infatti i tifosi nerazzurri sui social continuano a valutare negativa la prestazione di Dumfries e c’è chi vorrebbe addirittura la sua partenza dopo il Mondiale per 30 milioni. Dunque dovrà cambiare marcia il terzino per tornare a convincere con l’Olanda ma soprattutto con l’Inter.

Dumfries riesce a farmi smadonnare anche quando non gioca nell’inter — 🏆🍋 in incognito -3 (@incognitolimone) November 21, 2022

Lasciare in panchina frimpong per quel bidone di dumfries è da ritiro del patentino — Renatiano🇫🇷 (@Renatiano18) November 21, 2022

Sperando in un mondiale in god mode di Dumfries per poterlo mandare il più lontano possibile per 30 milioni — gianluigi (@komparemo_gigi) November 21, 2022

Dumfries non è più forte di nagatomo — Filtrito Correa🇦🇷 (@LucaaaaBat) November 21, 2022

Dumfries il joue pourquoi? — AETmorningstar09070 (@cheryl_axel) November 21, 2022