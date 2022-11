Guai per il Chelsea, tutta colpa di Lukaku

Dal ritorno di Lukaku all’Inter ci si aspettava sicuramente di più. Il Mondiale sarà decisivo

Romelu Lukaku in questa stagione è stato molto sfortunato, va detto. Il belga infatti ha disputato ben poche partite, complici gli infortuni dal quale non ha mai recuperato, anzi è stato vittima di una ricaduta che ha rischiato di fargli saltare anche il Mondiale in Qatar.

Fortunatamente è riuscito a partire con la spedizione belga per il trofeo intercontinentale, ma il Chelsea potrebbe trovarsi ad affrontare una brutta grana. Martinez a questo punto potrebbe essere decisivo per il futuro di Big Rom, chiamato a dimostrare qualcosa in più.

Lukaku si svaluta, Chelsea alle corde

Lukaku è arrivato all’Inter in prestito e Inzaghi, come tutti i tifosi, si aspettavano certo qualcosa di diverso, giunti ormai a novembre. L’attaccante belga ha disputato solamente 5 partite con l’Inter e, dopo l’infortunio di agosto, ha avuto una ricaduta che lo ha portato nuovamente fuori dal campo dopo la partita contro la Sampdoria. I Blues avevano speso oltre 97 milioni di sterline per portarlo a Londra, ma fino ad ora la valutazione di Lukaku non ha fatto che scendere vertiginosamente. Allo stato attuale infatti il valore di Lukaku è stimato intorno ai 55 milioni di euro, praticamente la metà esatta di quanto valesse due anni fa.

Lukaku dovrà saltare le prime due partite del Mondiale in modo da recuperare per la terza contro la Croazia, pertanto il Chelsea spera che la competizione possa rilanciare Lukaku come attaccante e soprattutto dal punto di vista economico. Al momento la perdita economica risulta evidente, a seguito della svalutazione del giocatore che ha segnato solo 2 goal con la maglia dell’Inter in questa stagione. L’ipotesi che Lukaku venga svenduto comunque prende sempre più piede.