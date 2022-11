Addio Calhanoglu: l’Inter punta su un talento come erede

In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, l’Inter potrebbe mettere nel mirino Luka Sucic, centrocampista del Salisburgo: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso la prima parte della sua stagione, quella pre pausa per i mondiali in Qatar, con una vittoria pesantissima in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della 15esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, dopo una partenza non proprio ottimale, sono riusciti a centrare il primo trionfo in un big match, tra l’altro importantissimo considerando le vittorie di tutte le competitor. Ora l’Inter è a riposo in attesa del ritiro a Malta per riprendere la condizione e la forma in vista della ripresa del campionato che sarà già decisiva per la stagione della Beneamata: il big match a San Siro del 4 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nell’ultimo periodo di grande rilancio dell’Inter un protagonista assoluto è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che, a causa dell’infortunio di Marcelo Brozovic, è stato arretrato in regia ed ha aumentato, ancor di più, il cabotaggio delle sue prestazioni con la maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter – Calhanoglu super, ma sarà addio? Occhio all’erede

Le grandissime prestazioni di Hakan Calhanoglu e il contratto in scadenza nel 2024 potrebbero portare l’ex giocatore del Milan a lasciare la Beneamata nella prossima estate di calciomercato, soprattutto se le parti non dovessero trovare un accordo per il prolungamento. In quest’ottica, l’Inter avrebbe messo nel mirino come sostituto il profilo di Luka Sucic, giovanissimo talento del Salisburgo valutato circa 20 milioni di euro. Il giocatore croato, in grado di agire in tutte le posizioni del centrocampo, è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo tanto da finire nel mirino anche della Lazio di Maurizio Sarri, anche in questo caso se dovesse esserci una partenza, con il nome di Milinkovic-Savic che è stato più volte accostato alla Juventus nelle ultime settimane.