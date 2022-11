L’Italia è sotto, i tifosi lo contestano: “Uno scempio”

Il centrocampista delude nella prima frazione di gioco dell’amichevole tra Austria e Italia: “Ecco perché non siamo in Qatar”

Un’Italia distratta e poco incisiva si è fatta beffare per ben due volte dagli avversari austriaci nel primo tempo dell’amichevole di questa sera in quel del ‘Ersnt Happel Stadion’.

A non aver garantito le solite performance di alto livello è Marco Verratti, schierato dal commissario tecnico Roberto Mancini come centrale sinistro di centrocampo al fianco del collega di reparto Barella. I tifosi azzurri hanno iniziato a rumoreggiare a gran voce sui social, a tal punto da essersi persino chiesti i motivi della sua convocazione in questa fase di amichevoli – lontano dai riflettori dei Mondiali di Qatar 2022 cui l’Italia non prende parte.

Comunque di verratti si potrebbe fare a meno. #AUTITA — Ramon Serrano ♈ ⭐👑🖤💙 (@gioacchinobelli) November 20, 2022

Dopò Immobile, spero sparisca presto pure Verratti dalla Nazionale.#AustriaItalia

Giocatore finito purtroppo.

Non da più nulla. — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ🙅🏻🤍🖤 (@pazzamentejuve) November 20, 2022

Verratti in quella posizione è un scempio. — Rodolfo (@Rodolfo34113504) November 20, 2022

Barella e Verratti fanno a gara a chi perde più palloni…#AustriaItalia — Mario ‘e picone (@mimanda_picone) November 20, 2022

#Verratti la più grande piaga della nazionale italiana degli ultimi 40 anni.#AustriaItalia — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) November 20, 2022

Via Verratti, l’appello dei tifosi azzurri alla Nazionale

Nella speranza di una rapida ripresa nel corso del secondo tempo, buona parte della tifoseria nostrana preferirebbe che Verratti venisse messo fuori dai giochi della Nazionale di Mancini per dare spazio a chi possa fare meglio di lui.

#Verratti

ha dato la dimostrazione del perché la Nazione italiana non sia andata in Qatar.#AustriaItalia — Antonello Santinelli (@VaccinatiTonto) November 20, 2022

Il mondiale dell’Italia, comincia in salita. 😨 (Verratti ha fatto il suo tempo) #AustriaItalia — John Mallory 🌋 Sepulvediano. (@NinoCascione1) November 20, 2022

Magari un giorno apriamo il dibattito Verratti in nazionale… #AUTITA — Thibaut🧢 (@ThibautMath78) November 20, 2022

Bravo Verratti ahhahahahah — Miriam SCALONETA 🔥🇦🇷 (@bedconejo) November 20, 2022