Mondiali 2022, l’Ecuador vince la prima: battuto 0-2 il Qatar

Nella gara inaugurale del discusso Mondiale in Qatar, i padroni di casa soccombomo di fronte all’Ecuador: decisivo Enner Valencia

Una sola squadra in campo. In barba a tutte le voci su presunte corruzioni che avrebbero dovuto portare ad una vittoria dei padroni di casa. L’Ecuador non trema a fa suo il primo incontro dei Mondiali 2022 battendo il Qatar 2-0 con una doppietta di Enner Valencia.

I sudamericani partono fortissimo e dopo appena 3′ trovano il vantaggio con lo stesso Valencia, ma l’arbitro Orsato, richiamato al VAR, annulla. È soli questione di tempo però per il vantaggio ecuadoriano, firmato al 16′ dal capitano su rigore. Passa un altro quarto d’ora e lo scatenato giocatore del Fenerbahce stacca imperiosamemte in area per il 2-0 col quale si chiude il primo tempo.

Qatar-Ecuador 0-2: la ripresa e il tabellino del match

Nella ripresa gli asiatici alzano leggermente il baricentro, ma la partita non offre grandi sussulti, se non alcune possibilità per l’Ecuador, che però non riesce a trovare il tris. Il gruppo A si apre dunque con l’importante affermazione della Tricolor, che si issa in testa al girone.

Il tabellino del match:

QATAR (5-3-2): Alsheeb; Pedro Miguel, Hassan A., Ahmed H., Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos (dal 26′ st Waad), Karim Boudiaf; Afif; Almoez Ali (dal 26′ st M. Muntari).

A disposizione: Hassan Y., Barsham, Waad, Salman, Alaaeldin, Assadalla, M. Muntari, Mohamad, Muneer, Al Hajri, Madibo, Abdulraheem, Gaber, Mostafa Tarek Meshaal.

CT: Sanchez

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Felix Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado; Ibarra (dal 22′ st Sarmiento), Plata, Mendez, Caicedo, Estrada, Enner Valencia (dal 31′ st Cifuente).

A disposizione: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Cifuente, Pacho, Gruezo, Preciado, Arreaga, Mena, Sarmiento, Palacios Espinoza, Franco, Reasco, Porozo, Rodriguez K.

CT: Alfaro

Marcatori: al 16′ pt Valencia (rigore), al 31′ pt Valencia

Ammonizioni: Alsheeb, Almoez Ali, Karim Boudiaf, Caicedo, Mendez, Afif

Recupero: 5 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo