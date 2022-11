Juve, Inter e Milan sgomitano: Mourinho cerca il colpo gobbo

Con la sosta per via dei mondiali, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato.

Con la sosta per i mondiali in Qatar, il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Sono molte le società che vogliono rinforzare la propria rosa, cosi da poter raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Una delle società più attive è la Roma, che vuole regalare a José Mourinho qualche pedina importante. Il tecnico, per provare a raggiungere l’obiettivo Champions dichiarato ad inizio stagione, chiede calciatori che siano adatti al suo stile di gioco. Per quanto riguarda il reparto difensivo, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto, ma la trattativa appare complicata.

La Roma pensa a Pavard: trattativa complicata

Il difensore che la Roma sta monitorando è Benjamin Pavard, classe 1996 di proprietà del Bayern Monaco. Il calciatore sarebbe perfetto per la difesa a tre del tecnico portoghese, ma la trattativa appare complicata. Sul nazionale francese, infatti, c’è l’interesse di Milan, Juventus e Inter, che sono avvantaggiate rispetto al club giallorosso. Mourinho lo ritiene perfetto come dopo Karsdorp, e ha chiesto alla società di capire se ci sono i margini per un eventuale trattativa. La società ha tutte le intenzioni di provare ad accontentare il proprio mister e, per questo motivo, non è da escludere un tentativo per cercare di ribaltare la situazione. Con la cessione di Karsdorp che sembra sempre più probabile, i giallorossi hanno bisogno di un innesto nel reparto difensivo, e Pavard può rappresentare l’occasione giusta per aggiungere esperienza alla difesa giallorossa. Le altre big del nostro campionato, al momento, sono molto più avanti, ma la sensazione è che Tiago Pinto ci proverà, magari anche con l’aiuto dello special one. Il mercato giallorosso si preannuncia infuocato.