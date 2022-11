Emergenza in attacco, alleanza tra i club e Milan anticipato

Il Milan continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo ma l’alleanza tra due club potrebbe anticipare i rossoneri e tagliarli fuori

In casa Milan si pensa a come rinforzare la rosa di Stefano Pioli per provare a conquistare il secondo scudetto consecutivo dopo quello della scorsa stagione. In particolare i rossoneri sembrerebbero avere bisogno di nuovi innesti in attacco, visto che Giroud e Ibrahimovic non sono più giovanissimi e Divock Origi non dà le garanzie sperate.

Così Paolo Maldini osserva anche in Europa possibili rinforzi da portare al Milan, guardando anche alle squadre affrontate in Champions League. Però un’alleanza tra due club potrebbe anticipare i rossoneri.

Calciomercato Milan, Okafor ‘scippato’: alleanza tra Lipsia e Salisburgo

Il futuro di Noah Okafor potrebbe subire una svolta importante durante la prossima sessione di calciomercato. Il giovane attaccante del Salisburgo, classe 2000, sta stupendo tutti in questa stagione a suon di gol. Infatti in 22 partite giocate tra campionato e Champions League ha messo a segno 10 gol, di cui tre in sei partite in Champions League.

Sulle sue tracce da tempo c’è anche il Milan, che l’ha affrontato durante la fase a gironi. Ma i rossoneri potrebbero essere anticipati dal Lipsia, che potrebbe stringere un’alleanza con il Salisburgo e assicurarsi il bomber prima della concorrenza.