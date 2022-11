L’Atletico pesca in Serie A e punta sui giovani: Juve e Milan KO

L’Atletico Madrid guarda in Serie A per cercare rinforzi, puntando sui giovani nell’affare: Juventus e Milan messe al tappeto

Il calciomercato si avvicina ma i club pianificano anche a lungo termine. L’Atletico Madrid in particolare sarà chiamato a una vera e propria rivoluzione, visti gli scarsi risultati che la squadra di Simeone sta raccogliendo in questo inizio di stagione e vista soprattutto la delusione in Champions League.

Così i Colchoneros per trovare nuovi innesti per la rosa potrebbe puntare il mirino in Serie A, mettendo nel mirino un difensore che interesserebbe anche a Juventus e Milan. Il club spagnolo punta sui giovani e batte la concorrenza italiana.

Calciomercato, Atletico Madrid su Kiwior come post Felipe: contropartite che beffano Juve e Milan

Dopo un ottimo inizio di stagione in Serie A il futuro di Jakub Kiwior potrebbe subire una grande svolta. Infatti il difensore dello Spezia sembrerebbe essere finito nel mirino di tanti club, tra cui Juventus e Milan. Anche in Spagna però il centrale avrebbe attirato interessi importanti.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, anche l’Atletico Madrid starebbe pensando a Kiwior come erede di Felipe nella retroguardia. L’arma in più che potrebbe avere il club spagnolo rispetto alle italiane potrebbe essere l’inserimento di qualche giovane contropartita nell’affare, che potrebbe superare definitivamente Juventus e Milan.