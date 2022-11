Lascia l’Atletico a zero: offerto a Juve, Roma e Inter

L’Atletico Madrid si prepara a dire addio a un giocatore a parametro zero: offerto in Italia a Juventus, Roma e Inter

Si prepara in casa Atletico Madrid una vera e propria rivoluzione. I ‘Colchoneros’ hanno fallito in Champions League non riuscendo a superare la fase a gironi con Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen, arrivando addirittura ultimi.

Così inevitabilmente la società spagnola inizia a pensare che qualcosa dovrà cambiare a fine stagione, a partire proprio dai protagonisti in campo. In particolare uno dei giocatori in scadenza di contratto sembrerebbe ormai destinato a lasciare l’Atletico a fine stagione a parametro zero. Offerto a Juventus, Inter e Roma.

Calciomercato, Felipe via dall’Atletico Madrid: occasione a zero per Juventus, Inter e Roma

Non c’è più posto nell’Atletico Madrid per Felipe. Il difensore brasiliano classe ’89 dopo quattro anni nei ‘Colchoneros’ si prepara a dire addio al club spagnolo. In questa stagione non ha praticamente mai trovato spazio, giocando solamente tre partite fino ad ora. Così, vista la situazione contrattuale in scadenza a giugno 2023, sembra ormai inevitabile il suo addio a parametro zero.

Così il suo entourage inizia a muoversi per trovargli una nuova sistemazione e potrebbe offrirlo alla Juventus, all‘Inter e alla Roma. Tutte e tre le squadre avrebbero bisogno di un nuovo innesto in difesa e l’esperienza di Felipe potrebbe tornare utile.