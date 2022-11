Conte-Juventus, è tutto vero: “Lo so per certo”

Antonio Conte nuovamente nella Torino bianconera: un’ipotesi che torna prepotentemente con un annuncio a sorpresa

La Juventus ha chiuso al terzo posto in classifica, prima della sosta per gli impegni delle nazionali in Qatar. Ecco quindi che a monopolizzare l’attenzione in casa bianconera torna ad essere il calciomercato con un nome su tutti che torna di gran moda per la panchina della ‘Vecchia Signora’.

Si tratta, ovviamente, di Antonio Conte. L’ex Ct è uno dei nomi caldi per rimpiazzare Allegri a giugno: arriva l’annuncio inatteso.

Intrigo Conte: “La Juve è casa sua”

Intervenuto a ‘Juventusnews24’, Francesco Oppini ha parlato chiaramente della situazione attuale riguardante la squadra di Allegri e, in particolar modo, sul futuro della panchina della ‘Vecchia Signora’ per l’anno prossimo. Il nome è il solito, Antonio Conte, in scadenza il prossimo 30 giugno con il Tottenham e probabilmente destinato a dire addio agli ‘Spurs’ al termine dell’attuale stagione. “Lo vedo possibile. Dalle conoscenze che ho so che Antonio reputa la Juve come casa sua e prima o poi vorrebbe tornare“.

Oppini ha però chiarito una situazione evidentemente non chiara per la scelta dell’allenatore che guiderà i bianconeri nella stagione 2022/23: “Però se si perde tempo senza fargli un contratto subito per l’anno prossimo rischiamo di rimanere nella stessa situazione”. La conclusione di Oppini, a riguardo, è chiarissima.

“O si tiene Allegri o bisogna cercare una soluzione diversa che mi vede contrario. A meno che non si prende un allenatore che far ripartire veramente le squadre come Conte, Spalletti o De Zerbi. Ora però alla Juventus manca il dna della Juventus”.