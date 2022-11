Il triangolo stravolge tutto: così lo tolgono alla Juve

In ambito di calciomercato potrebbe diventare realtà un intreccio di fuoco che coinvolgerebbe anche un calciatore in forza alla Juventus

La rinascita della Juventus deve necessariamente passare per alcuni step. Gli ultimi risultati ottenuti in campionato fanno ben sperare in ottica futuro, ma non si potrà ovviamente prescindere dal calciomercato, anche perché la rosa presenta più di qualche situazione da sistemare.

E, tra le altre cose, tiene banco il tema relativo alla porta bianconera, attualmente presieduta da Wojciech Szczesny. L’estremo difensore polacco presenta un contratto in scadenza giugno 2024: il rinnovo al momento appare complicato, non a caso la ‘Vecchia Signora’ si guarda attorno alla ricerca di potenziali validi eredi. In tal senso, piace parecchio il profilo di Guglielmo Vicario, calciatore di proprietà dell’Empoli che sta conquistando tutti in Serie A. L’ex Roma (che compirà 33 anni il prossimo 18 aprile), inoltre, potrebbe essere direttamente coinvolto in un intreccio di portieri a dir poco esplosivo.

Calciomercato Juventus, addio Szczesny: maxi intreccio con Ter Stegen e De Gea

Una vera e propria girandola, che riguarderebbe anche Ter Stegen e De Gea. Il primo potrebbe finire al Bayern Monaco, mentre lo spagnolo è nei radar del Barcellona targato Xavi. Se questa doppia operazione dovesse concretizzarsi, a quel punto non sarebbe affatto da escludere un assalto a Szczesny in estate da parte del Manchester United, visto che tale opzione stuzzica la fantasia dei ‘Red Devils’. La Juve è avvisata.