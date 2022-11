L’ex Juve torna a giugno: se lo prende Maldini

Il Milan può mettere a segno un colpo a sorpresa per l’attacco di Pioli: l’ex Juventus può tornare e vestire la maglia rossonera

Chiuso un 2022 che ha visto fino ad ora i rossoneri accumulare un importante ritardo in Serie A, a -8 dal Napoli capolista, è adesso il momento per la dirigenza del Milan di valutare i prossimi colpi.

Tra gennaio e giugno, infatti, Paolo Maldini ha già ben chiare le idee per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un nome su tutti, in attacco, intriga il direttore dell’area tecnica milanista in ottica calciomercato.

Rebic e non solo, delusione totale: c’è il ritorno di fiamma

Ante Rebic, tra infortuni e prestazioni incolori, pare il lontano parente dell’esterno che l’anno scorso ha risolto più di una delicata partita al Milan di Pioli. Il croato, nell’elenco delle delusioni stagionali, non è certamente il solo. C’è anche Alexis Saelemaekers, attualmente ai box per infortunio e che rientrerà a inizio anno. Il belga non ha inciso, è un calciatore diverso da quello che evidentemente il Milan ha bisogno sulla corsia opposta a quella dell’inamovibile (rinnovo permettendo) Leao. Ed infine pur Junior Messias, con qualche colpa, pare non all’altezza di vestire la maglia da titolare della squadra campione d’Italia.

Ecco perchè in quella posizione del campo la dirigenza del ‘Diavolo’ non esclude un ritorno di fiamma, con un nome su tutti che piace a Maldini che già in estate aveva sondato il terreno. Si tratta di Federico Bernardeschi, approdato al Toronto e sotto contratto fino al 2026. Il talento di Carrara ha già segnato 8 gol con 3 assist in 14 presenze ma intanto il ritorno in Italia pare un’ipotesi decisamente plausibile.

Bernardeschi, dunque, piace al Milan: la situazione potrebbe infiammarsi da qui ai prossimi mesi.