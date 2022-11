Cessioni Milinkovic e Alberto: Lotito esce allo scoperto

La Lazio è ormai al centro di numerosi voci di calciomercato: il club biancoceleste dovrà monitorare la situazione di Milinkovic e Luis Alberto

Novità importanti in casa Lazio con il futuro ancora incerto per i due centrocampisti biancocelesti, Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Ora il serbo è impegnato al Mondiale in Qatar e cercherà di arrivare fino in fondo con la sua Nazionale, mentre lo spagnolo non è contento del suo minutaggio. Per Maurizio Sarri non è un titolare inamovibile visto che si siede anche spesso in panchina con rotazioni importanti dello stesso allenatore della Lazio.

Già in passato Alberto è stato vicinissimo all’addio per poi continuare la sua avventura in maglia biancoceleste. Discorso diverso per Milinkovic-Savic, che è sempre nel mirino delle big d’Italia e d’Europa, in maniera particolare da parte della Juventus, sempre pronta a mettere sul piatto tanti milioni per provare a strapparlo dalla folta concorrenza.

Così il patron Claudio Lotito ha rivelato ai microfoni de “Il Messaggero” tutte le novità: “Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi, perché non voglio darlo prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico”.

Successivamente ha rivelato: “La situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Maurizio può essere più comprensivo e capirlo, perché ogni giocatore ha un carattere diverso”.

Lazio, Milinkovic-Savic nel mirino delle big

Sulla questione del centrocampista serbo, Milinkovic-Savic, è tornato a parlare lo stesso Lotito che ha rivelato la verità senza troppi giri di parole: “Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita. Si sa quanto vale per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi in corso sul rinnovo…”. Lo stesso agente del centrocampista serbo, Kezman, avrebbe una proposta da quasi 5 milioni a stagione sul tavolo, ma i forti interessamenti delle big ci sono ormai da tempo.