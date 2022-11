Ancelotti lo osserva: 4 giocatori per strapparlo alla Juve

Carlo Ancelotti e il Real Madrid tornano a mettere il mirino in casa Juventus: poker di giocatori per strapparlo ai bianconeri

Il Real Madrid, campione d’Europa in carica, ha una rosa ricca di talenti, ma inevitabilmente dovrà iniziare a guardarsi intorno per cercare un possibile erede di Karim Benzema. Il bomber classe ’87 ha il contratto in scadenza nel 2023 e vista l’età del giocatore il Real Madrid potrebbe iniziare a guardare oltre.

Così, secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il Real Madrid durante i Mondiali terrà d’occhio diversi talenti, tra cui Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Per convincere i bianconeri i ‘Blanocos’ potrebbero mettere quattro giocatori sul piatto.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del Real Madrid: 4 giocatori sul piatto

Dusan Vlahovic sta sicuramente deludendo le aspettative in questo inizio di stagione con la Juventus, ma comunque sarà uno dei protagonisti del Mondiale con la Serbia. L’attaccante inoltre potrebbe essere osservato anche dal Real Madrid durante la competizione.

Nel frattempo il Real Madrid starebbe cercando il modo per convincere la Juventus. Per questo potrebbe pensare di far scegliere ai bianconeri una contropartita da inserire nell’affare. Quattro sarebbero i giocatori elegibili ovvero: Camavinga, Odriozola, Hazard e Ceballos, quattro giocatori che potrebbero fare gola alla Juventus.