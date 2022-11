Juventus, crocevia Mondiale: tentazione Premier League

Il Mondiale sarà uno step fondamentale per il futuro di un calciatore della Juventus: la Premier League continua a tentarlo

Il grande giorno è arrivato, domani inizia il Mondiale in Qatar, dove per la seconda volta consecutiva l’Italia non ci sarà. Ci saranno però tanti calciatori della Serie A da tenere d’occhio durante la competizione e che saranno osservati anche dai club esteri.

In particolare uno degli osservati speciali per la Juventus sarà Adrien Rabiot, centrocampista convocato con la Nazionale francese che ha fatto bene nella prima parte di stagione. Il Mondiale potrebbe essere un crocevia fondamentale per il suo futuro, con i club di Premier League sullo sfondo. La Juventus non potrebbe nulla.

Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino della Premier: pronte offerte importanti

Il Mondiale in Qatar potrebbe essere fondamentale per il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista che in estate è stato vicino a lasciare la Juventus, dopo il Mondiale potrebbe finire nel mirino di diversi club di Premier League pronti a ricoprirlo d’oro.

Infatti, visto il contratto in scadenza nel 2023, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i club inglesi potrebbero offrire a Rabiot un ingaggio intorno ai 10-12 milioni più bonus, che la Juventus non potrebbe sicuramente permettersi. Dunque il rinnovo con i bianconeri potrebbe complicarsi ulteriormente dopo il Mondiale, visto che quello di Rabiot è già uno degli stipendi più alti e la Juventus non può permettersi di pareggiare le offerte inglesi.