Non solo l’erede di Allegri: Verratti-Juve, colpo di scena

Dal sogno Verratti all’erede di Massimiliano Allegri per la panchina: nella Juventus potrebbero avvenire cambiamenti importanti in futuro

C’è una certezza per quanto concerne la Juventus. È assolutamente impossibile ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti dalla ‘Vecchia Signora’ nella prima parte di stagione. Specialmente se si pensa all’ennesimo e dolorosissimo fallimento in Champions League.

È vero che nelle ultime gare disputate gli uomini di Massimiliano Allegri hanno mostrato evidenti segnali di ripresa in campionato (sei vittorie consecutive senza subire gol), ma l’equilibrio della squadra appare ancora precario. Motivo per cui la posizione del tecnico livornese rimane in discussione per il futuro. In tal senso, attenzione sempre alla pista che porta al nome di Thomas Tuchel. Stando a quanto riferisce la ‘Bild’, infatti, l’ex allenatore del Chelsea avrebbe dato priorità a tre club per il prosieguo della propria carriera: quella del Barcellona, del Real Madrid e, appunto, della Juventus.

Calciomercato Juventus, Tuchel erede di Allegri: può portarsi il pupillo Verratti

Se il matrimonio con i bianconeri dovesse realmente concretizzarsi, potrebbe sortire effetti rilevanti in ambito di calciomercato. Entrando più nello specifico, Tuchel potrebbe provare a portare a Torino Marco Verratti, giocatore da tempo nei pensieri del club di Exor. Il centrocampista azzurro – valutazione sui 60-70 milioni e contratto in scadenza giugno 2024 – è un pupillo del mister tedesco, il quale lo ha gestito quando sedeva sulla panchina del Paris Saint Germain.

È bene, comunque, sottolineare come si tratti di uno scenario altamente suggestivo, ma difficilmente realizzabile. Anche perché i francesi non intendono privarsi di colui che è diventato a tutti gli effetti una bandiera e lo stesso Verratti non ha mai espresso la volontà di cambiare aria.