Perin non lo accetta: ‘scippo’ dalla rivale

Il futuro di Mattia Perin potrebbe cambiare improvvisamente, il portiere non lo accetta: pronto l’assalto della rivale

La Juventus pianifica il futuro della propria rosa soprattutto per quanto riguarda il posto tra i pali. Szczesny a fine stagione potrebbe porre fine al proprio ciclo in bianconero, così i bianconeri sarebbero proprio intenzionati a trovare il suo erede per la porta.

Nel mirino della Juventus sembrerebbero esserci due giovani portieri ovvero: Guglielmo Vicario, giovane portiere dell’Empoli, e Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. A rimetterci potrebbe essere Mattia Perin, che avrebbe già preso una decisione. La rivale è pronta ad approfittarne.

Calciomercato Juventus, Perin non resta a fare il secondo: Marotta ci prova

La Juventus lavora per blindare il futuro tra i pali, ma a rimanere scontento dei piani bianconeri potrebbe essere Mattia Perin. Infatti il portiere attualmente secondo di Szczesny potrebbe non accettare di rimanere in bianconero per fare il secondo di uno tra Carnesecchi e Vicario.

Così ad approfittarne potrebbe essere proprio Beppe Marotta. Perin infatti potrebbe entrare nel mirino dell‘Inter e sfidare Onana come erede di Handanovic tra i pali nerazzurri. Un futuro che sicuramente gli permetterebbe di avere prospettive migliori.