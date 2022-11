Gosens addio, la suggestione dalla Germania

Arrivato dall’Atalanta con grande clamore, Robin Gosens non è tornato più in forma dopo l’infortunio: addio vicino

Già in estate il laterale tedesco dell’Inter è stato vicinissimo all’addio: inoltre, salterà il Mondiale visto che non è stato convocato dal Ct tedesco per la competizione che si disputerà in Qatar tra novembre e dicembre. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove visto che ha sempre trovato due calciatori in formissima, come Perisic e Dimarco, sulla propria fascia.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, sulle tracce di Gosens ci sarebbero diversi club della Bundesliga, pronti a prelevarlo già a partire da gennaio. Il laterale nerazzurro è voglioso di essere sempre protagonista dopo diversi mesi terribili: Wolfsburg ed Eintracht in primis hanno mostrato un forte interessamento per il giocatore, ma attenzione anche alla pista che porta al Bayer Leverkusen.

In caso di addio di Gosens, ecco la suggestione Bakker molto apprezzato nell’ambiente Inter. Inzaghi avrebbe una valida alternativa a Dimarco sulla fascia mancina: inoltre, il giocatore vanta già un’esperienza internazionale importante dopo l’avventura al PSG prima di volare a Leverkusen per circa 7 milioni di euro.

Quindi, potrebbe esserci così uno scambio di prestiti davvero entusiasmante tra le parti: Gosens è voglioso di ripartire come un treno proprio come ha dimostrato durante la sua avventura all’Atalanta. Finora, per lui è arrivata la gioia soltanto col gol messo a segno al Camp Nou contro il Barcellona.

Gosens, la voglia di tornare più forte che mai

L’Inter dovrà monitorare in queste settimane la sua situazione: già in estate è stato ad un passo dall’addio, ma ora potrebbe concretizzarsi la sua cessione in ottica futura. A gennaio qualcosa può cambiare in casa nerazzurra per accontentare tutte le parti coinvolti. Con Dimarco in formissima, Inzaghi ha optato per altre scelte di formazione. Ora Gosens potrebbe volare in Germania per dimostrare tutto il suo valore: possibile scambi di prestiti con Bakker fino al termine della stagione per poi dialogare in ottica giugno. Lo stesso giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Stefano Agresti, ha rivelato come l’affare si possa fare nelle prossime settimane.