Vola in Spagna a gennaio, Inzaghi rassegnato

Il mercato di gennaio vedrà molti giocatori lasciare la Serie A. Inzaghi non può trattenerlo

Simone Inzaghi non ha poche gatte da pelare per quanto riguarda il mercato in uscita della sua Inter.

Le preoccupazioni non sono poche infatti, visti i contratti prestigiosi in scadenza e i continui assalti a Nicolò Barella da parte delle big di mezza Europa. Il tecnico piacentino potrebbe però perdere una pedina del centrocampo già nella finestra di calciomercato che aprirà a gennaio. Dalla Spagna infatti arrivano indiscrezioni su una sicura partenza, con un club pronto ad affondare il colpo subito dopo il mondiale in Qatar.

Il Siviglia nel destino di Gagliardini

Monchi e Sanpaoli, ds e allenatore del Siviglia, hanno un disperato bisogno di un innesto in mediana. Gli andalusi orbitano pericolosamente in zona retrocessione nella Liga spagnola e il mister avrebbe individuato il problema nel centrocampo, soprattutto nell’incostanza di Fernando, che tra malattie e infortuni non ha praticamente giocato in questa stagione. Sanpaoli ha individuato in Roberto Gagliardini il profilo ideale, dotato di fisicità e di un piede discreto. Il ventottenne nato e cresciuto a Bergamo, in questa prima parte di stagione, ha giocato solo 9 partite e messo insieme una media minuti molto bassa. Infatti il centrocampista ha giocato in media 29 minuti a partita, cosa che lo avrebbe portato a maturare la decisione di lasciare Milano. Gagliardini ha il contratto in scadenza nel 2023, ma il Siviglia e Sanpaoli non vogliono aspettare, perché la situazione in campionato si sta facendo seriamente preoccupante.

La finestra di mercato di gennaio potrebbe quindi rappresentare l’unica via di recupero di una stagione fin qui deludente per gli andalusi, costretti per forza di cose a intervenire tempestivamente con degli acquisti ad hoc. Gagliardini è valutato circa 6,5 milioni di euro e Inzaghi potrebbe dire addio a uno dei suoi centrocampisti.