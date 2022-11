“Ronaldo licenziato”: annuncio choc dall’Inghilterra

Non si placa la questione tra Ronaldo e il Manchester United dopo l’intervista rilasciata dal portoghese.

Dopo l’intervista rilasciata tra mercoledì e giovedì dal fenomeno portoghese, la situazione si fa sempre più pesante. Cristiano Ronaldo, nell’intervista, ha accusato la società e mister Ten hag di non volerlo in squadra.

Ovviamente, dopo l’intervista, i red devils hanno prontamente risposto alle accuse, dichiarando che avrebbero valutato il da farsi. Nella giornata di oggi, lo United, tramite un comunicato, fa sapere che “Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione.”

Ronaldo vicino al licenziamento

Stando a quanto riporta dailymail, la società ha avviato tutte le procedure per procedere al licenziamento del fuoriclasse portoghese. I legali del club, sono convinti che il calciatore abbia violato i termini del contratto e, se fosse confermato, la società potrebbe liberarsi del calciatore senza sborsare un solo centesimo. Anche con i compagni di squadra la situazione è degenerata, visto che lo vogliono lontano da Old Trafford. Momento pessimo per Ronaldo che, ricordiamo, sarà impegnato con il suo Portogallo al mondiale. La sua avventura con lo United potrebbe terminare molto prima del previsto.