Il tradimento inguaia la Juve: intreccio di fuoco con Mbappe

Un importante scenario di calciomercato coinvolge sia la Juventus che Kylian Mbappe, la stella francese di proprietà del Paris Saint Germain

La rinascita della Juventus dovrà necessariamente passare anche dal calciomercato. Gli ultimi risultati ottenuti sul campo dalla ‘Vecchia Signora’ sono soddisfacenti e consentono a Massimiliano Allegri e i suoi uomini di ricominciare a ragionare in ottica Scudetto. Chiudere il 2022 al terzo posto in classifica a dieci lunghezze dal Napoli capolista sembrava quasi impossibile fino a qualche settimana fa.

Invece, la truppa torinese si è momentaneamente ritrovata, ma quanto fatto nelle scorse partite non potrà certamente bastare. Troppi i passi falsi accumulati nella prima parte di stagione, con l’equilibrio che appare ancora precario. Il fallimento Champions non può che pesare come un macigno, di conseguenza è bene tenersi alla larga da conclusioni troppo affrettate. I recuperi di Federico Chiesa e Paul Pogba rappresentano un dettaglio a dir poco fondamentale da gennaio in avanti, però serviranno comunque altri interventi al fine di potenziare ulteriormente la rosa a disposizione.

E la dirigenza bianconera, dal canto suo, è sempre attiva in ambito di trattative. Si pensa pure al reparto offensivo e, in tal senso, il direttore sportivo Cherubini continua a monitorare la situazione relativa ad Ansu Fati. Il gioiellino di proprietà del Barcellona piace da tempo al club di Exor, che lo porterebbe molto volentieri alla Continassa.

Calciomercato Juventus, il PSG su Ansu Fati: può essere l’erede di Mbappe

Classe 2002 (20 anni compiuti lo scorso 31 ottobre), Fati pare non sia affatto contento di come sta proseguendo la propria avventura in Catalogna. Mister Xavi, a causa della folta concorrenza in attacco, non gli garantisce il minutaggio e la centralità nel progetto che lui vorrebbe. Ciò mette a dura prova lo stato d’animo del giovane calciatore, il quale potrebbe convincersi ad intraprendere una nuova esperienza nel caso non cambiassero le cose nei mesi a venire.

La Juventus valuterebbe concretamente l’acquisto per la prossima estate (prezzo sui 50-60 milioni di euro), ma – stando a quanto riferisce ‘Dondiario.com’ – dovrà eventualmente fare i conti con l’interesse del Paris Saint Germain. In particolare, se Mbappe dovesse realmente abbandonare la nave (come si vociferava nelle scorse settimane), i parigini probabilmente si tufferebbero all’assalto di Ansu Fati. Un altro addio direzione PSG sarebbe un incubo per i blaugrana, visti i rapporti parecchio tesi tra i due club in questione. Nonostante ciò, l’affare potrebbe comunque divenire realtà al momento giusto.